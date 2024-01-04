На Украине раскрыли план Зеленского по Крыму

Владимир Зеленский использует тему ударов по Крыму, чтобы понравиться Великобритании. С таким предположением выступил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka.
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