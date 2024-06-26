СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными снарядами калибра 155 мм

Утром 26 июня украинские войска возобновили обстрел Донецка и Горловки. Они выпустили по населенным пунктам снаряды калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.
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