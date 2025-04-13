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Царьград

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Русский игрок Михаил Сергачёв помог «Юте» победить «Даллас» в НХЛ, 5:3

Русский игрок Михаил Сергачёв помог «Юте» победить «Даллас» в НХЛ, 5:3

Команда «Юта» одержала победу над «Даллас Старз» в матче НХЛ со счётом 5:3. Русский хоккеист Михаил Сергачёв выделился результативной передачей.

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