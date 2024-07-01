Россия впервые получила доступ к системе наведения американской ракеты ATACMS. Теперь ее детально изучают

Фото: РИА НОВОСТИ Российским военным удалось заполучить систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, что стало настоящим прорывом для изучения возможностей этого высокоточного оружия.
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