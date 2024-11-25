Наталья Сергунина: На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

Свыше 30 экспонатов представили на выставке Третьяковской галереи на ВДНХ Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина сообщила о том, что в павильоне № 1 «Центральный» открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XX—XXI веков.