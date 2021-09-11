Архитектор Иржи Боудник рассказал, как макеты ВТЦ помогли спасателям после терактов 9/11

ПРАГА, 11 сен - РИА Новости. Архитектор Иржи Боудник сразу после теракта 9/11 создал анимационные 3D-макеты разрушенных зданий Всемирного торгового центра (ВТЦ), которые помогли пожарным при поиске оставшихся в живых людей, рассказал он РИА Новости.