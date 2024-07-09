Что случилось ночью, 9 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин государственных служащих, включая дипломатов. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации, где опубликовано соответствующее приложение, вносящее изменения в более ранние указы главы государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии