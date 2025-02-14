Представитель Канье Уэста и Бьянки Цензори опроверг сообщения о их разводе

Информация о разводе рэпера Канье Уэста с женой Бьянкой Цензори оказалась ложной.По данным The Hollywood Reporter, представитель пары сообщил, что сейчас рэпер с супругой находятся в Лос-Анджелесе и готовятся к празднованию Дня святого Валентина.