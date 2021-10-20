Ли Кэцян принял участие в открытии Всекитайской недели массовой предпринимательской и инновационной деятельности

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня в Доме народных собраний в Пекине присутствовал на Всекитайской неделе массовой предпринимательской и инновационной деятельности.