Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Ли Кэцян принял участие в открытии Всекитайской недели массовой предпринимательской и инновационной деятельности

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня в Доме народных собраний в Пекине присутствовал на Всекитайской неделе массовой предпринимательской и инновационной деятельности.

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