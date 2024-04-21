Роскомнадзор ограничил доступ к сайту организации «Репортеры без границ»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Это следует 21 апреля из универсального сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов.
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