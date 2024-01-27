Минцифры Украины выпустило рекомендации для украинских журналистов по ответственному использованию ИИ

Министерство цифровой трансформации вместе с «Лабораторией цифровой безопасности» и Экспертным комитетом по развитию ИИ при Минцифре разработала рекомендации для украинских журналистов относительно ответственного и безопасного использования инструментов искусственного интеллекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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