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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Айлендерс» продлили Симона Хольмстрема на год и 850 тысяч долларов. У форварда 15+10 в 75 играх в прошлом сезоне

Контракт с 23-летним шведским нападающим является односторонним.  В минувшем сезоне НХЛ Хольмстрем провел 75 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

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