В Красноярске две девушки разбились на ватрушке, привязанной к машине

В Красноярске две девушки разбились, катаясь на ватрушке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash. "Подруги летели на тюбинге, привязанном к машине, выкатились на встречку и врезались в Toyota Camry около кластера "Радуга", - говорится в сообщении канала.
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