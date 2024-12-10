В Красноярске две девушки разбились на ватрушке, привязанной к машине

В Красноярске две девушки разбились, катаясь на ватрушке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash. "Подруги летели на тюбинге, привязанном к машине, выкатились на встречку и врезались в Toyota Camry около кластера "Радуга", - говорится в сообщении канала.