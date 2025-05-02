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  • Juri
    в стране беспредел! У нас ядерное оружие,но нас никто не боится,полицейские вооружены,проходят обучение в университет...Цыгане не дрогнул...
  • Alex Nемо
    Не совсем так. Если у чужака постановление суда или прокуратуры, то хозяин ОБЯЗАН выполнять распоряжение суда или про...Верховный суд опр...
  • Елька Снежная
    в Америке если пришёл на твою территорию чужак с любыми намерениями, имеешь право защищаться любым способом, ибо нефи...Верховный суд опр...

Цыгане не дрогнули и повалили силовиков на пол: что с ними будет дальше?

Цыгане не дрогнули и повалили силовиков на пол: что с ними будет дальше?

Avia.pro - СМИ «Цыгане избили полицейских на кладбище в Радоницу». Сначала подумала, что это какая-то ошибка, но потом нашла видео.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Показали визит Деметры (представительницы цыган) к Путину. Путин сказал : &quot;Цыгане живут продажей наркотиков и воровством!&quot; Скольких людей убили проданные ими наркотики? Цыгае бракосочетаются уже в 10.. 12 лет. Плодятся как кролики.
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18 час.
SI
Sergey Ivanov
Интересно, для чего нашим ментам оружие? Потому, что «положено»? В тире пострелять? А вообще, нужна ли нам такая полиция, которая не то что нас, себя защитить не в состоянии? Любой американский полицейский не раздумывая открыл бы огонь! А те, кто останутся в живых, пойдут под суд и получат не «хулиганку» и 2 года условно, а нормальные сроки за нападение на представителя власти лет по 25! А еще интересно, сколько лет получил парень, который бросил на митинге в полицейского бумажный стаканчик? Кто- нибудь, кто в теме, напишите! Похоже, наша власть проявляет избирательную свирепость именно к русским. К чему бы это?
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11 час.
J
Juri
в стране беспредел! У нас ядерное оружие,но нас никто не боится,полицейские вооружены,проходят обучение в университете Росгвардии,но их тоже никто не боится.Любая тварь теперь не то что бы может плюнуть в них,но может и избить.Докатились! Позор правоохранителям!
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1 час.
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