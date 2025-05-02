Цыгане не дрогнули и повалили силовиков на пол: что с ними будет дальше?

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Sergey Ivanov

Интересно, для чего нашим ментам оружие? Потому, что «положено»? В тире пострелять? А вообще, нужна ли нам такая полиция, которая не то что нас, себя защитить не в состоянии? Любой американский полицейский не раздумывая открыл бы огонь! А те, кто останутся в живых, пойдут под суд и получат не «хулиганку» и 2 года условно, а нормальные сроки за нападение на представителя власти лет по 25! А еще интересно, сколько лет получил парень, который бросил на митинге в полицейского бумажный стаканчик? Кто- нибудь, кто в теме, напишите! Похоже, наша власть проявляет избирательную свирепость именно к русским. К чему бы это?