В Черновцах сотрудники патологоанатомического бюро торговали органами умерших

В Черновцах сотрудники патологоанатомического бюро, по данным Генеральной прокуратуры Украины, промышляли тем, что незаконно изымали ткани и части тел умерших, после чего продавали их частным компаниям — производителям биологических имплантатов.
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