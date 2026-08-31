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40 лет назад произошло крушение "Адмирала Нахимова"

40 лет назад произошло крушение "Адмирала Нахимова"

Пассажирский лайнер "Адмирал Нахимов" у причала Сочинского морского торгового порта, 1965 год © Валерий Шустов/РИА "Новости" Гибель «Адмирала Нахимова» была одной из крупнейший морских катастроф, ознаменовавших поздний СССР.

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