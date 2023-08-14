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Произошел взрыв холодильника в московском ЖК «Лайнер», пострадал мужчина

Произошел взрыв холодильника в московском ЖК «Лайнер», пострадал мужчина

Жильцов столичного ЖК «Лайнер» потряс взрыв, причину которого раскрыли в московском управлении МЧС.Накануне вечером, 14 августа, жители многоэтажки на Ходынском бульваре в Москве перепугались из-за внезапного шума – звуков хлопка и бьющегося стекла.

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