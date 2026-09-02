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Парта, ранец и доска: как менялись главные школьные вещи

Парта, ранец и доска: как менялись главные школьные вещи

Образ школьных лет неразрывно связан не только с первыми открытиями и друзьями, но и с конкретными вещами, которые сегодня кажутся пережитком прошлого.

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