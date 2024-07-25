Россиян предупредили об уголовной ответственности за выращивание шалфея и полевой мяты

Российские дачники могут получить штраф до 300 тысяч рублей за выращивание запрещенных растений, в число которых входят шалфей предсказателей и мята полевая, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.