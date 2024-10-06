Квантовая физика открывает путь к оптической памяти высокой емкости

Ученые из Университета Чикаго и Аргоннской национальной лаборатории предложили новый тип памяти, в которой оптические данные переносятся с редкоземельного элемента в монолитном материале на соседний квантовый дефект.
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