Для “Мести боксёра” вышло дополнение, которое расскажет о приключениях мсти...

Для “Мести боксёра” вышло дополнение, которое расскажет о приключениях мстительного уборщика в криминальном Нью-ЙоркеВышло бесплатное дополнение для печально известной “Мести боксёра” – той самой трэш-игры из нулевых, которая стала мемом среди российских геймеров.