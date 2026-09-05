В Тарко-Сале стартовал городской квест «Найди Авку» с призами за лучшие фото

В Тарко-Сале официально запустили увлекательный городской квест «Найди Авку». Жителям предлагают отыскать семь уникальных бронзовых оленят, которые «расселились» по всему городу, и выиграть призы за лучшие фотографии, сообщили в управлении культуры Пуровского района.