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В Тарко-Сале стартовал городской квест «Найди Авку» с призами за лучшие фото

В Тарко-Сале стартовал городской квест «Найди Авку» с призами за лучшие фото

В Тарко-Сале официально запустили увлекательный городской квест «Найди Авку». Жителям предлагают отыскать семь уникальных бронзовых оленят, которые «расселились» по всему городу, и выиграть призы за лучшие фотографии, сообщили в управлении культуры Пуровского района.

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