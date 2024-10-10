Российские войска освободили около половины территории Торецка (Дзержинска) ВС России продолжают освобождение города Торецка (Дзержинска).
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Российские войска освободили около половины территории Торецка (Дзержинска) ВС России продолжают освобождение города Торецка (Дзержинска).
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