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The Eurasia Daily news agency

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Quite frankly: Putin and Trump phoned after the negotiators' trip

Quite frankly: Putin and Trump phoned after the negotiators' trip

Presidents Vladimir Putin and Donald Trump discussed the results of negotiations held by representatives of the head of the White House Steve Witkoff and By Jared Kushner in Moscow and Kiev.

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