"Спать не ложитесь. Ждите!": как Юрий Левитан объявил о Победе

РИА Новости/Георгий Петрусов Девятого мая 1945 года в 00:43 по московскому времени (8 мая в 22:43 по местному времени) в пригороде Берлина Карлсхорсте был подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.