Россиянам рассказали, как избежать проблем с доступом к маркетплейсам

Для обеспечения стабильной работы с российскими веб-ресурсами, включая маркетплейсы и банковские сервисы, гражданам РФ рекомендовано использовать отечественный браузер либо установить сертификаты Министерства цифрового развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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