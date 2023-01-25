Текстиль творит чудеса в интерьере и не только, подборка интересных идей

Немного красоты из ткани, различные идеи для интерьера и не только, давайте прсмотрим😉👌 Ну вот, чего только не шьют из ткани, каких только изделий не существует, все в наших руках 🤗, Вдохновляйтесь друзья, творите и пусть Вас НЕ ПОКИДАЕТ ВДОХНОВЕНИЕ!!! 🌸 ДОБРА ВАМ, ТЕПЛА И УЮТА!!! 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰.
Популярные статьи
- Теперь моя простыня и без резинки сидит на матрасе "как влитая", всё потому что пришиваю к ней небольшой лоскут (+ расчет ткани)
- Мастера по дереву показали 20 своих лучших работ, и глядя на них сложно поверить, что такое можно сделать руками
- Дом текстильного художника Каффе Фассета: вот где настоящий максимализм. 22 фото
Свежие комментарии