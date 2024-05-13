Япония отомстила и перекрыла для России возможность покупать товары из списка

Продолжается «укрепление» торгово-экономического взаимодействия РФ с другими странами. В Японии были разочарованы российским запретом на вылов рыбы и прочие шаги, оставившие без прибыли множество японских фирм.
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