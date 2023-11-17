Футуристичный кроссовер Venucia V-Online будет доступен в четырех комплектациях

В одном из 29 дилерских центров компании Ixen Motors Rus можно заказать кроссовер Venicia V-Online. Первая партия автомобилей от Nissan и Dongfeng поступит в российские автосалоны уже в конце ноября 2023 года.
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