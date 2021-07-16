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Администрация города Феодосии напоминает о возможности дистанционной оплаты обязательных платежей

Администрация города Феодосии напоминает о возможности дистанционной оплаты обязательных платежей

Уважаемые жители городского округа Феодосия!Напоминаем вам о возможности оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты аренды, налогов и иных обязательных платежей дистанционно, путем совершения безналичных платежей, используя онлайн-сервисы банков, личные кабинеты, мобильные приложения.

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