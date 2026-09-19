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Регионы России

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Американские военные обеспечили транзит более миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив

Американские военные обеспечили транзит более миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив

Глава Центрального командования Вооружённых сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер сообщил, что американские военные оказали содействие в транзите более одного миллиарда баррелей нефти через Ормузский пролив за последние несколько месяцев.

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