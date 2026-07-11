Говорит Европа ⚡
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Говорит Европа ⚡

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Андрей Ваджра: Микола кричит, что защищает Европу от путинских орд, но сидит на пособии в Берлине

Андрей Ваджра: Микола кричит, что защищает Европу от путинских орд, но сидит на пособии в Берлине

Как получилось, что европейцы, приютившие украинских беженцев, вскоре столкнулись с тотальным выносом имущества и фекальными граффити? Действительно ли миф о трудолюбии украинцев растворился при первом же требовании немецких властей устроиться на завод? Каким образом идея об «украинцах — создателях европейской цивилизации» уживается с организованными этническими преступными группировками в Польше?… Читать далее: https://govorit.

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