Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Москвичу за попытку вывоза сокровищ Германской империи из Смоленской области вынесли приговор

Москвичу за попытку вывоза сокровищ Германской империи из Смоленской области вынесли приговор

Его легковой автомобиль со спрятанными культурными ценностями, которым больше ста лет, остановили на автодороге «М-1 Беларусь» в районе населенного пункта Красная Горка в Смоленской области при попытке пересечения границы с Республикой Беларусь.

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