Москвичу за попытку вывоза сокровищ Германской империи из Смоленской области вынесли приговор

Его легковой автомобиль со спрятанными культурными ценностями, которым больше ста лет, остановили на автодороге «М-1 Беларусь» в районе населенного пункта Красная Горка в Смоленской области при попытке пересечения границы с Республикой Беларусь.
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