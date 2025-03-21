Какой шашлык можно давать детям: 15 советов по приготовлению от шеф-повара

Из какого мяса, как приготовить и с каким соусом подать фото: Getty Images Виктор Чернов Кулинария Бренд-шеф R&D Группы «Черкизово» Жареное на костре мясо — одно из древнейших блюд, которое до сих пор остается любимым лакомством для многих.
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