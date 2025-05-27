Правящая партия Армении считает, что без ленд-лиза США СССР не победил бы

Правящая фракция «Гражданский договор» Армении отказалась включать в повестку пленарного заседания парламента проект заявления оппозиции «Честь имею» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 27 мая пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии