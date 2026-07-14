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В Солнечногорском поселке Поварово продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В Солнечногорском поселке Поварово продолжается строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск идет возведение 17-этажного жилого дома. В новостройке 74 квартиры предназначены для людей, которые переезжают из ветхого и аварийного жилья в рамках соответствующей программы.

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