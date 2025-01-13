Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер выразил уверенность в том, что после взятия российскими войсками под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) их продвижение в сторону Днепропетровской области будет проходить почти без какого-либо сопротивления.