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На Западе предрекли продвижение российских войск на Украине почти без сопротивления

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер выразил уверенность в том, что после взятия российскими войсками под контроль Красноармейска (украинское название — Покровск) их продвижение в сторону Днепропетровской области будет проходить почти без какого-либо сопротивления.

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