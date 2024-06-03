Перед началом серийного производства МС-21 в расширение мощностей завода ПАО «Яковлев» вложено 85 млрд рублей

Строительство среднемагистрального самолета МС-21 потребовали дополнительных инвестиций в расширение мощностей завода ПАО «Яковлев» в размере 85 млрд рублей, о чем рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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