Актриса Зоя Бербер появилась на публике в мини-платье после родов

Звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер вышла в свет в мини-платье через девять месяцев после родов. Она приехала на церемонию вручения премий в сфере кино от Men Today вместе с мужем, актером Максимом Белбородовым и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.
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