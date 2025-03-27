Актриса Зоя Бербер появилась на публике в мини-платье после родов

Звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер вышла в свет в мини-платье через девять месяцев после родов. Она приехала на церемонию вручения премий в сфере кино от Men Today вместе с мужем, актером Максимом Белбородовым и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.