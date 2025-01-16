Байден выступил с прощальной речью перед гражданами США

Уходящий с поста президента США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В нем глава Белого дома заявил, что именно его администрация подготовила сделку между Израилем и ХАМАС, рассказал, с какими угрозами сейчас сталкивается Америка, и призвал изменить конституцию страны.