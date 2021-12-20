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В МВД Польши об убийстве волонтеров: это высосанная из пальца история

В МВД Польши об убийстве волонтеров: это высосанная из пальца история

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Вонсик назвал рассказ сбежавшего в Белоруссию польского военного об убийстве волонтеров на границе "высосанной из пальца историей", по его словам, никто в Польше не верит в это.

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