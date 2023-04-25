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Фердинанд об игре Уолкотта против «Арсенала»: «Саутгемптон» внизу таблицы, а Тео говорит: «Запомните мое имя и уважайте то, что я сделал для клуба»

Фердинанд об игре Уолкотта против «Арсенала»: «Саутгемптон» внизу таблицы, а Тео говорит: «Запомните мое имя и уважайте то, что я сделал для клуба»

Тео Уолкотт, бывший игрок «Арсенала», а ныне играющий за «Саутгемптон» забил своей бывшей команде в матче АПЛ.

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