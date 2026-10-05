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Крымская газета

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Педагог назвал главную профдеформацию у учителей

Педагог назвал главную профдеформацию у учителей

Главная профдеформация у педагогов заключается в привычке брать на себя ответственность. Об этомРИАМО сообщил педагог и репетитор по русскому языку и литературе Иван Петрушин.

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