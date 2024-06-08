Калужские медики рассказали о суицидальном поведении у подростков

В министерстве здравоохранения Калужской области рассказали, как родителям распознать и предотвратить суицидальное поведение у детей и подростковВ министерстве здравоохранения Калужской области рассказали, как родителям распознать и предотвратить суицидальное поведение у детей и подростков.