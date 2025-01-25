На бывших позициях ВСУ под Авдеевкой нашли схрон с американским и бельгийским оружием

Сотрудники ФСБ совместно с работниками органов военной контрразведки Центральнго военного округа нашли схрон с оружием иностранного производства на позициях, с которых отступили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой народной республике.