Сравнили, как продавались машины в 2019 и 2026-м – вот в чем разница!

За девять месяцев 2026 года в России было продано 5,3 млн легковых автомобилей, что на 4,8% больше, чем в 2019-м.
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