Российские миротворцы обеспечивают безопасность восстановительных работ инфраструктуры в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня, а также обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня, а также обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
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