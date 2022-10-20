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Семак об уходе Мостового в раздевалку: «Это его ошибка. Обязательно с ним поговорю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался насчет обратной замены Андрея Мостового. Полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», а на 83-й уступил место Густаво Мантуану.

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