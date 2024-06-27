🛣️ Дорогу Симферополь — Джанкой планируют расширить до четырёх полос Сейчас на трассе будут менять верхние слои асфальта.
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🛣️ Дорогу Симферополь — Джанкой планируют расширить до четырёх полос Сейчас на трассе будут менять верхние слои асфальта.