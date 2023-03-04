Перенесший операцию президент США Байден договорился с канцлером ФРГ продолжать антироссийские санкции

США и Германия будут продолжать политику санкций против России столько, сколько потребуется. Об этом сообщается в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
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